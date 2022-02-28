Потребление говядины может превысить 14 кг в год по итогам 2030 года

Россельхозбанк изучил рынок мяса – стейков, а также говядины в целом. К 2031 году потребление говядины в России может вырасти до 14,1 кг на человека в год, а самообеспеченность сохранится на уровне 86%. Главным драйвером производства становится рост премиального сегмента – мраморной говядины, а также развитие экспорта с акцентом на Китай и Ближний Восток. В самой отрасли возможно создание отраслевой производственной кооперации среди малых, средних и крупных форм хозяйствования для удешевления производства говядины.

«Говядина традиционно уступает в потреблении более доступным по цене курице и особенно свинине. В последние годы наступление на позиции говядины ведёт и относительно новый продукт для российского рынка – индейка – благодаря схожим диетическим свойствам. Однако, по нашим прогнозам, уровень потребления говядины вырастет с 13,1 кг в 2021 году до 14 кг по итогам 2030 года. Главным драйвером этого роста будет развитие отечественного сегмента премиальной говядины, которая уже сейчас не уступает по своим качествам южноамериканским аналогам. Сейчас рынок сбыта для российского мраморного мяса бычков весьма узок и в основном представлен HoReCa, премиальной розницей, а также поставками на экспорт», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Прогноз подтверждается ведомственной отчетностью, которая показывает прирост поголовья мясных пород КРС за год. В целом по России в 2021 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей оно увеличилось на 2,3% до 2,64 млн голов, а по сравнению с 2018 годом – на 17%. Растет и доля специализированного мясного и помесного скота в структуре производства КРС на убой во всех категориях хозяйств, от 2% в 2008 году до 20% в 2021 году (562 тыс. тонн в живом весе). Подъему данного сегмента рынка способствовали меры господдержки, направленные на обеспечение устойчивого развития мясного скотоводства, реализация крупных инвестиционных проектов и создание высокопродуктивных стад. При этом в ряде федеральных округов и регионов поголовье растёт опережающими темпами за счёт эффекта низкой базы и открытия новых производств: так, в Сибирском федеральном округе поголовье увеличилось на 9%, в Иркутской области – на 66%.

Главным же «активом» остаётся Центральный федеральный округ, где живёт каждый третий бык общероссийского поголовья мясного сегмента.

«В России потребление качественней мраморной говядины пока остаётся на уровне зарождения. Но могу точно сказать, что интерес растёт не только к классическим премиум-стейкам, но и к альтернативе (стейки из тех частей туши, которые раньше предназначались для запекания, тушения или для фарша. Например, стейк «мачете» или «чак ролл»). Людям интересно пробовать и экспериментировать. Эта тенденция радует», – комментирует член совета директоров группы компаний «Заречное» Илья Ниценко.

Как и в случае с рядом других продуктов, сейчас российский рынок говядины в большей степени сформирован отечественными производителями, а «линией водораздела» стало введение продовольственного эмбарго в 2014 году. Так, самообеспеченность говядиной, то есть соотношение производства и потребления, в 2010-2014 гг. колебалась на уровне 66,2-70,1%. В 2015 показатель резко вырос до 73,2%, по итогам 2021 года он достиг83,5% и, по расчётам РСХБ, останется на таком уровне и через 10 лет.

По итогам 2021 года собственное производство говядины достигло 1650 тысяч тонн в убойном весе (+1% к 2020 году). В ближайшие годы, по расчётам Центра отраслевой экспертизы, производство продолжит расти со средним темпом в 0,5-1% в год в первую очередь за счет увеличения объемов производства в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах в сегменте разведения КРС.

Несмотря на постепенный рост собственного производства, ожидать окончательного импортозамещения в среднесрочной перспективе не следует, считает Андрей Дальнов: говядина остаётся более дорогим и, следовательно, менее востребованным по сравнению с другими видом мяса, поэтому масштабных планов по резкому наращиванию поголовья в отрасли не наблюдается.

Импорт состоит из качественной говядины по сравнительно выгодным ценам, в натуральном выражении он снижается. По итогам 2021 года он составил 345,5 тысячи тонн1, что практически втрое меньше уровня 2013 года (в 1,7 раза меньше уровня 2013 г.) и на 14,2% ниже уровня 2020 года. Среди поставщиков выделяются 4 лидера: Беларусь, Парагвай, Аргентина и Бразилия – совокупно на них приходится 88,7% говядины. Южноамериканские страны входят в десятку мировых поставщиков.

В то же время производители активно осваивают иностранные рынки, по итогам 2021 года экспорт составил 37 тысяч тонн, это на 83,1% больше, чем за 2020 год. Главным потребителем российской говядины и драйвером экспорта стал Китай. Поставки в Поднебесную выросли в 2,4 раза до 21,5 тысячи тонн, то есть на одну страну приходится более половины экспорта говядины из России.

На втором месте по поставкам в натуральном выражении Казахстан с приростом в 81,8% до 2,5 тысячи тонн, третье место занял новый рынок – Марокко (2,3 тысяч тонн).

«Драйвером экспорта мяса в Китай в свое время стал дефицит мяса в стране, последовавший за вспышкой африканской чумы свиней в 2019-2020 годах. Сейчас поголовье свинины в Китае постепенно восстанавливается, но спрос на импортную говядину все еще остается стабильным. При этом в Китае востребовано как недорогое бескостное мясо, так и премиальная говядина, – рассказывает Андрей Дальнов. – Экспорт из России будет расти и далее, так как поставки за рубеж позволяют производителям диверсифицировать каналы продаж и получать валютные поступления».

Сильным фактором роста экспорта и производства для России является география: в Китай – крупнейший импортёр говядины – возможны поставки железнодорожным транспортом. Это гораздо экономичнее и позволяет российским производителям предлагать в Китае более конкурентную цену, чем, например, поставщикам из Австралии, которые вынуждены покрывать большие транспортные расходы и закладывать их в цену. Также в России большой банк вышедших из оборота сельскохозяйственных земель, которые можно вернуть для разведения мясного КРС.

Центр отраслевой экспертизы считает, что целесообразным для мясного скотоводства может стать объединение малых, средних и крупных форм хозяйствования – это позволит удешевить производство говядины и снизить инвестнагрузку за счёт кооперации. Создание в мясном скотоводстве отраслевой производственной кооперации, контрактных отношений и глубокой специализации будет способствовать решению проблем дефицита скота для откорма, доступа к рынкам сбыта скота для фермерских хозяйств, высокой конечной цены для потребителя.