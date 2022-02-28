Быстрый кредит «Лайт» Солид банка стал ещё доступнее

Теперь кредит по двум документам Российско-японского Солид Банка могут оформить не только действующие клиенты банка, но и новые клиенты. Деньги в день обращения

Кредит «Лайт» - быстрый кредит российско-японского Солид Банка был доступен только действующим клиентам банка. В феврале 2022 года Банк принял решение сделать этот кредит доступнее, чтобы большее количество населения смогло воспользоваться упрощенной схемой получения кредита, когда это особенно актуально – в период праздничных дней, когда совсем не хочется отказывать себе в приобретении долгожданных подарков близким.

Кредит «Лайт» - это кредит наличными до 50 000 рублей, который можно получить по двум документам. При этом деньги выдаются сразу в день обращения в офис банка.

Воспользуйтесь предложением и порадуйте своих дам: мам, дочерей, жён, подарками к грядущему Международному женскому дню.

Успейте воспользоваться предложением до 1 марта 2022!

Условия кредита «Лайт»:

Срок – от 12 до 24 мес.,

Сумма – до 50 000 руб.,

Ставка – от 14% до 28% годовых*,

*Ставка зависит от суммы, срока и страхования.

Заявку на кредит можно оставить онлайн на сайте банка по ссылке.

Доступен во всех офисах АО «Солид Банк», тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный).