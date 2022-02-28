Опубликованы меры Банка России по поддержке кредитных организаций

Они будут действовать до конца года, рассказали SIA.RU в пресс-службе Банка России.

В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям:

возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций;

возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам. Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций;

возможность для находящегося на балансе банков имущества, а также для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к I и II категории качества, использовать оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 18 февраля 2022 года.

В рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте (733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года). Срок действия меры – бессрочно. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее.