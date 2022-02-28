«Слата» и «ХлебСоль» увеличивают объемы закупа продуктов длительного хранения

Торговые сети «Слата» и «ХлебСоль» увеличивают объем заказов продуктов питания, перераспределяют закуп фруктов и овощей на иные доступные страны, формируют дополнительные складские помещения. Компания предпринимает эти шаги на фоне введения санкций против России, логистических разрывов и состоянии высокой неопределенности из-за спецоперации на Украине. Большинство региональных ритейлеров уже испытывают проблемы с закупкой валюты для оплаты импортных товаров, существуют риски разрыва логистических цепочек, потому разумно сделать запасы.

Как отмечают в «Слате», по состоянию на 28 февраля, продажи ведутся в плановом режиме, каких-либо скачков в спросе не наблюдается, как и предложения от сети в полном объеме и стабильно. При этом принимаются все меры, для того чтобы сформировать необходимые запасы.

«Мы работаем сейчас в ситуации высокой неопределенности, когда условия взаимодействия по поставкам меняются в течение одного дня. Мы наращиваем запасы товаров так называемого класса «А», что подлежат длительному сроку хранения – мука, сахар, бакалея, макаронные изделия, бытовая химия и др. Максимально используем и загружаем свои складские помещения, а также формируем дополнительные в соседних регионах», - поделилась информацией коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ирина Береснева.

На текущий момент нагрузка на инфраструктуру сильно увеличилась. Количество грузопотока возросло в разы, сложился дефицит вагонов на железной дороге, суда не могут доставить товары в срок в нужные порты, а валютные колебания парализовали часть торговых операций.

«Запасов фруктов и овощей на текущую неделю в сетях достаточно. Но, в связи с мировой обстановкой, на прошлой неделе мы получили сообщения о поставщиков, что они не могут отгрузить товары, которые поступали в Черноморские порты по причине неопределенности обстановки и сильных колебаний валюты. На сегодня ситуация не стабилизировалась, ожидаем дефицит по импортным фруктам – цитрус, груши, виноград и бананы» - рассказал руководитель направления ВЭД и ФРОВ ТС «Слата» и «ХлебСоль» Андрей Зудов.

В сети подчеркнули, что проблем с российскими овощами не. Так называемый «борщевой набор» можно купить в полном объеме в магазинах «Слата» и «ХлебСоль» и цена на него не изменилась. В сети ожидают поставок товара из Китая - границы открыты, запретов на ввоз нет. Также, усилены переговоры с Узбекистаном и Киргизией по поставке овощей в ближайшем времени.