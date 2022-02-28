Новости

Банк России поднял ключевую ставку до 20%

Читайте также:

«Слата» и «ХлебСоль» увеличивают объемы закупа продуктов длительного хранения
28 февраля 2022
Опубликованы меры Банка России по поддержке кредитных организаций
28 февраля 2022

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых, сообщили в пресс-службе.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», – говорится в сообщении.

Банк будет и дальше принимать решения по ключевой ставке исходя из рисков.

Этот антикризисный шаг прогнозировали многие участники рынка. Аналогичным образом регулятор поступил  в декабре 2014 года, подняв ставку до 17%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Военная операция в Донбассе 2022 Украина, Россия, НАТО #Украина #Донецк, последние новости":
Все материалы сюжета (89)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании