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Землетрясение произошло в Иркутской области 27 февраля

Толчки в 3 балла ощутили жители Зимы, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в 12:18 по местному времени. Толчки фиксировали в городе Зима, Черемховском и Заларинском районе.

Эпицентр находился в Бурятии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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