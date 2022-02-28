Землетрясение произошло в Иркутской области 27 февраля

Толчки в 3 балла ощутили жители Зимы, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в 12:18 по местному времени. Толчки фиксировали в городе Зима, Черемховском и Заларинском районе.

Эпицентр находился в Бурятии.