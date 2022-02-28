Еженедельный мониторинг цен на товары и услуги будут проводить в Иркутской области

Глава региона поручил усилить аналитическую работу в области, рассказали SIA.RU в пресс-службе администрации.

Еженедельно будет осуществляться мониторинг системообразующих организаций региона. В рамках проводимого мониторинга цен на товары на потребительском рынке области, особое внимание уделить ценам на продовольственные товары и товары первой необходимости, отслеживать ситуацию с обеспеченностью товарами и их запасов в торговых организациях.

Губернатор Игорь Кобзев также напомнил, что для руководителей государственных органов исполнительной власти региона первоочередными задачами остаются выполнение уже принятых расходных обязательств и национальных проектов. В этом направлении поручено провести анализ подрядных организаций и поставщиков, касающихся исполнения госзаказов, строительства и капитального ремонта.