ЦБ установил потолок для доллара и евро

С самого старта торгов на валютном рынке в понедельник, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже подскочил до 90 руб., курс евро — до 101 руб. Эти уровни установлены Национальным клиринговым центром (НКЦ) как максимальные на сегодняшней сессии. Решение о выставлении границ выглядит оправданным в свете кризисной ситуации. Валютный коридор был упразднен в 2014 г., но была оставлена опциональная возможность для интервенций ЦБ, в случае наличия угроз финансовой стабильности.



В течение торговой сессии установленные ориентиры изменять не планируется, говорится в сообщении Мосбиржи. Обозначенные границы могут сдвигаться лишь по специальному распоряжению ЦБ РФ.

Кроме того, чтобы сбить панику на финансовом рынке Банк России на внеочередном заседании принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20%. По мнению экспертов, решение регулятора вполне оправдано и связано с аномальной волатильностью рынка на фоне санкций ЕС и США. Это решение должно остудить спрос на валюту.



Кроме того, в понедельник принято решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80% от выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров, сообщает Минфин. Это, в свою очередь, должно увеличить предложение валюты на рынке и сдержит девальвационные настроения.