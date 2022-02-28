Расписки Сбера упали на Лондонской бирже на 75%

Теперь они стоят 2,22 доллара за штуку.

Расписки Сбера на бирже в Лондоне, по состоянию 11:43 мск, рухнули на 75%, торгуясь в районе 2,22 доллара за штуку, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов LSE.

Котировки банка обновили минимумы 2014 года.