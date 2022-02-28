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Доллар выше 100

Курс доллара на торгах в понедельник впервые в истории поднялся выше отметки 100 руб. и достиг отметки почти 108 руб.  Котировки евро поднимались  до уровня 120. Ажиотажный спрос на валюту обусловлен введением масштабных экономических санкций в отношении РФ.

Сегодня ЦБ несколько раз передвигал максимально возможную границу, установленных Национальным клиринговым центром (НКЦ). Начались торги по доллару с уровня 90 по доллару, предложение появилось только на уровне около 108 рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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