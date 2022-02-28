«Победа» отменила все рейсы в Европу

Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег, передают сообщение авиакомпании «Известия».

Евросоюз с 28 февраля запретил воздушным судам российских авиакомпаний осуществлять приземление, взлет или пролетать над территорией стран – членов ЕС.

Ранее в этот день вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что туристов из РФ, оставшихся в Европе после закрытия воздушного пространства для российских самолетов, вывезут домой через другие страны, такие как Турция, ОАЭ, Египет. Он отметил, что из-за сложной и нестабильной ситуации в мире российские путешественники заняли выжидательную позицию.