Экскурсии на Иркутскую ГЭС предлагают включить в популярный туристический маршрут

28 февраля компания En+ организовала экскурсию на Иркутскую ГЭС для архитекторов и представителей администрации Иркутска, отвечающих за развитие туризма. Эксперты сошлись во мнении, что это знаковый для города объект, который необходимо популяризировать и включать в популярный туристический маршрут.

Специалисты ГЭС рассказали историю ее строительства, особенности расположения и основные принципы работы станции. При посещении машинного зала участники отметили масштабность производства и инженерных решений. Не меньшее впечатление на градостроителей произвели бережно сохраненные архитектурные образы периода становления и развития гидроэнергетики в Сибири: стилизованные настенные фонари и художественное панно. Экскурсоводы показали вал турбины и рассказали, с какой скоростью и мощью он вращается, обеспечивая электроэнергией жилые массивы и сотни предприятий региона. Завершилось мероприятие на обзорной площадке станции на отметке 464 метра над уровнем моря.

Отдельной темой при изучении объекта гидроэнергетики стала масштабная программа модернизации «Новая энергия», начатая основателем компании Олегом Дерипаской. В декабре 2021 года компания En+ Group ввела в работу ещё один новый гидроагрегат. Его запуск увеличил мощность с 82,8 МВт до 107,5 МВт, а также повысил надёжность работы узлов и агрегатов. На полную замену оборудования гидроагрегата направлено свыше миллиарда рублей.

Обсуждая роль Иркутской ГЭС в истории развития города, участники экскурсии подчеркнули важность развития промышленного туризма на таких знаковых для истории города объектах.

Вадим Чеверда, директор Иркутской ГЭС:

«Для горожан Иркутская ГЭС — это не просто крупное техническое сооружение, это один из символов города, часть его истории и культуры. Я рад, что иркутские архитекторы поддержали задачу создания баланса между промышленными объектами и городским ландшафтом».

Алиса Козак, директор агентства развития территорий «Градостроительная школа»:

«Для нас как для архитекторов, особенно ценна возможность побывать на гидроэнергетическом объекте, который заложил основу индустриального развития Иркутска. Иркутскую ГЭС необходимо включить в цепочку рекреационных территорий. Опросы показывают, что плотина – это один из популярных городских маршрутов. Иркутяне всех возрастов выбирают её как безопасное и открытое общественное пространство».

Экскурсии на промышленные объекты En+ Group проводятся на протяжении нескольких лет. В 2022 году сотрудники компании организовали посещение Иркутской, Братской, Усть-Илимской ГЭС для журналистов местных и федеральных СМИ, студентов вузов, тревел-блогеров и путешественников.