Китай не поддержал отключение России от SWIFT

Китай не одобряет применение односторонних санкций в качестве средства для разрешения конфликтов, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь.



Дипломата попросили уточнить позицию КНР в вопросе отключения России от SWIFT.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», — цитирует ПРАЙМ слова Вэньбинь.

Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество, сообщили в МИД КНР.

