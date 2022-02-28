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Китай не поддержал отключение России от SWIFT

Китай не одобряет применение односторонних санкций в качестве средства для разрешения конфликтов, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь.

Дипломата попросили уточнить позицию КНР в вопросе отключения России от SWIFT.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», — цитирует ПРАЙМ слова Вэньбинь.

Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество, сообщили в МИД КНР.
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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