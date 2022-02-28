Паника: российские АДР в Лондоне рухнули на 50-75%

На фоне беспрецедентного санкционного давления в понедельник российские АДР в Лондоне рухнули на 50-75%. Падение носит панический характер.

– Краткосрочная динамика бумаг, конечно, ни в коей мере не отражает внутренней стоимости бизнеса. Однако сейчас продавцы закладывают долгосрочный негатив и высокое влияние заградительных мер на операционные и финансовые показатели российских корпораций, – подчеркивают в своем обзоре аналитики БКС.

На Московской бирже начало торгов отложено до 15.00 МСК.

Как торгуются российские акции в Лондоне (по данным на 12:15 МСК)