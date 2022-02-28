«Без госсубсидирования ипотечные продажи при ключевой ставке 20% сведутся к нулю»

Новость о ключевой ставке 20% ещё совсем свежая, и банки ещё не успели отреагировать на неё новыми ставками по ипотечному кредитованию. Безусловно, они отреагируют и ставка будет выше, чем сейчас, считает Михаил Сигал, генеральный директор "Восток Центр Иркутск", комментируя ситуацию для SIA.RU:

– Это, конечно, снизит целевую аудиторию потенциальных покупателей у всех застройщиков. Я думаю, что параллельно всё-таки запустится механизм госсубсидирования этой ставки, как это было ранее. Хочется в это верить, потому что без такой меры ипотечные продажи практически сведутся к нулю.