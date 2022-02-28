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В Киренске восстанавливают острог при поддержке ИНК

ООО «Иркутская нефтяная компания» оказало финансовую поддержку администрации Киренского района, направленную на возведение фрагментов Киренского острога. Объект культурного наследия расположен на берегу реки Лена.

Киренский острог был основан в XVII веке и представлял собой деревянное укрепление с тремя башнями, длиной около 230 метров. В настоящее время часть бревенчатого ограждения уже выполнена, завершить строительство сторожевой башни и передать комплекс районному музею планируется в 2022 году.

В будущем возле музейного комплекса планируется открыть почтовую станцию, разместить амбар, доходный дом и колодец – объекты начала XVIII века. Также в планах администрации возродить Троицкую церковь – часть Киренского Свято-Троицкого мужского монастыря, просуществовавшего 355 лет – до XX века.

Ранее Иркутская нефтяная компания оказала помощь в обустройстве центра города, сквера Свободы и в строительстве фонтана. За счет средств ИНК также был проведен капитальный ремонт историко-краеведческого музея и прилегающей территории.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. Общее число сотрудников компаний группы – более 11 тыс. чел.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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