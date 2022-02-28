Банк России не может проводить валютные интервенции из-за санкций

28 февраля Банк России принял решение повысить ключевую ставку c 9,5% до 20% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления заявила, что экономика России сталкивается с нестандартной ситуацией. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования ЦБ РФ золотовалютных резервов.

– Динамика обменного курса резко увеличивает девальвационные, инфляционные ожидания, – подчеркнула Набиуллина.

Она также сообщила, что ЦБ приостановил проведение валютных интервенций. Они не проводились сегодня, 28 февраля, когда курс доллара ушёл выше 100 рублей. Регулятор не может их осуществлять из-за новых санкций ЕС и США, пояснила она.

По её словам, ЦБ РФ в настоящее время реализует ряд шагов, направленных на предотвращение вывоза капитала.