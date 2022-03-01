Российские акции и облигации могут исключить из индексов MSCI и JPMorgan

Индексные провайдеры MSCI и JPMorgan могут исключить российские акции и облигации из состава индексов emerging markets (развивающихся рынков), сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Financial Times.

Издание подчеркивает, что вхождение российских ценных бумаг в расчет финансовых бенчмарков обеспечило приток миллиардов долларов в экономику страны.

Приостановка работы фондового рынка РФ в понедельник и ограничения на торговые операции с российскими акциями и облигациями за рубежом означают, что ценные бумаги более не соответствуют требованиям индексных провайдеров к минимальной ликвидности, необходимым для их включения в такие индексы как, например, MSCI Emerging Markets и JPMorgan Emerging Markets Bond (EMBI).

– Российский рынок фактически закрыт. Сейчас он «неинвестируемый». Исключение российских компаний из индексов MSCI может стать следующим шагом, однако официального решения комитетом по индексной политике пока не принято, – заявил глава комитета по индексной политике MSCI Димитрис Мелас.