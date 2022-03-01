Торгов не будет: ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом и срочном рынках 1 марта

В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 г. на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ. Торги будут проводиться только на валютном и денежном рынках Московской Биржи.



– Режим работы Московской Биржи на 2 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 2 марта, –



Кроме того, регулятор принял решение отменить на этой неделе утренние и вечерние сессии. – Режим работы Московской Биржи на 2 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 2 марта, – говорится в сообщении регулятора.Кроме того, регулятор принял решение отменить на этой неделе утренние и вечерние сессии.