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Поставки машин в Россию приостановили General Motors, Volvo, Volkswagen и Daimler Truck

Решение принято на фоне спецоперации в Украине, сообщил РБК со ссылкой на Reuters.

Так, автопроизводитель Volvo (принадлежит китайской Geely Volvo Cars – РБК) сообщил, что приостановит поставки автомобилей на российский рынок до дальнейшего уведомления, «учитывая потенциальные риски и санкции». «Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до особого распоряжения», – сказано в заявлении компании.

В то же время немецкий автоконцерн Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati) временно приостановил поставки автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления. «Поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами», – пояснил представитель компании Reuters.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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