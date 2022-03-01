Корпорация «Иркут» попала под санкции Японии

Всего в списке 49 организаций, среди которых: МФТИ, ФСБ и «Сухой».

Как сообщает РБК, под санкции в числе прочего попали организации авиастроительной и судостроительной отраслей, включая «Адмиралтейские верфи», корпорацию «Иркут», «Сухой», «Казанский вертолетный завод», ОАК, ОСК, корпорацию «МиГ», «Туполев». Помимо этого, санкции Японии затронули оборонный и силовой сектор – в списке указано Минобороны, включая все подразделения в составе Вооруженных сил России, ФСБ, СВР, «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», экспертно-криминалистический центр МВД в Нижнем Новгороде.