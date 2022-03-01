Больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 9% иркутян

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди работников и соискателей из Иркутской области и выяснила, ведут ли они учет своих расходов, доходов и сбережений.

Большинство иркутян (36%) заявили об уровне дохода до 30 тысяч рублей в месяц, чаще всего это студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также и административный персонал. Еще 28% зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей – такие преобладают в закупках и автобизнесе. Ежемесячный доход 27% респондентов составляет от 50 до 100 тысяч рублей, преимущественно это строители, рабочий персонал и представители сферы транспорта.

9% работников признались, что получают свыше 100 тысяч рублей в месяц (причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин – 8%). Такие респонденты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в IТ-сфере. Любопытно, что один из сибирских регионов, а именно Новосибирская область, оказалась на втором месте в топе регионов по доле респондентов с доходами больше 100 тысяч (16%), на первом месте Москва (25%). В регионы-лидеры по высоким зарплатам вошли также Тюменская, Московская области и Санкт-Петербург (по 13%).

Почти половина (49%) иркутян всегда ведут учет своих расходов, доходов и сбережений, еще 37% делают это иногда, а 14% считают это необязательным. Наиболее внимательны к своим финансам высший менеджмент, бухгалтеры и рабочий персонал.

38% жителей Иркутской области из тех, кто следит за своими финансами, фиксируют свои доходы и траты через мобильный банк, 35% пользуются таблицей Excel, а 16% заметками в телефоне и столько же – специальным приложением с функцией контроля и аналитики доходов и расходов. А еще у 16% – альтернативные методы учета расходов, причем самые популярные ответы в этой категории – «на бумаге» и «в голове».