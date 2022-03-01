Айтишникам предлагают дать отсрочку от армии и льготную ипотеку

Минцифры подготовило пакет мер, которые должны удержать ИТ-специалистов в России. Среди них – льготная ипотека и отсрочка от призыва на время работы, снижение налогов и другие, сообщает РБК.

Минцифры предложило правительству пакет из десяти мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения и развития ИТ-компаний. Это следует из письма главы министерства Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Мишустину.

В список вошли следующие меры: