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Айтишникам предлагают дать отсрочку от армии и льготную ипотеку

Минцифры подготовило пакет мер, которые должны удержать ИТ-специалистов в России. Среди них – льготная ипотека и отсрочка от призыва на время работы, снижение налогов и другие, сообщает РБК.

Минцифры предложило правительству пакет из десяти мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения и развития ИТ-компаний. Это следует из письма главы министерства Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Мишустину.

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В список вошли следующие меры:

  • распространить механизм действующих налоговых льгот также на ИТ-компании, которые получают доходы от размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах или реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов;
  • освободить на следующие три года всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании – от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными органами;
  • предоставить всем сотрудникам ИТ-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;
  • предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников ИТ-компаний на время их работы в этих компаниях;
  • ввести процедуру упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских ИТ-компаниях;
  • предоставить ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие ИТ-продуктов (снизив требование к обязательному внебюджетному софинансированию проектов до 20%, а в отдельных случаях – до 0%), развивать программу льготного кредитования внедрения отечественных решений по ставке для заемщика 1% (банкам-участникам программы до 100% ключевой ставки будет компенсировать Банк России);
  • обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счет целевого бюджетного финансирования через создаваемые отраслевые центры компетенций;
  • ввести льготное кредитование ИТ-компаний на обеспечение бесперебойной текущей деятельности;
  • консолидировать и стимулировать госзаказ, в том числе от госкомпаний, для финансирования новых критически важных разработок (PLM, ERP и др.) с обеспечением возможности его исполнения крупными ИТ-компаниями без проведения конкурсов и аукционов (торгов);
  • обеспечить целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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