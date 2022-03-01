Айтишникам предлагают дать отсрочку от армии и льготную ипотеку

Минцифры подготовило пакет мер, которые должны удержать ИТ-специалистов в России. Среди них – льготная ипотека и отсрочка от призыва на время работы, снижение налогов и другие, сообщает РБК.
Минцифры предложило правительству пакет из десяти мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения и развития ИТ-компаний. Это следует из письма главы министерства Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Мишустину.
Читайте также:
В список вошли следующие меры:
- распространить механизм действующих налоговых льгот также на ИТ-компании, которые получают доходы от размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах или реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов;
- освободить на следующие три года всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании – от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными органами;
- предоставить всем сотрудникам ИТ-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;
- предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников ИТ-компаний на время их работы в этих компаниях;
- ввести процедуру упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских ИТ-компаниях;
- предоставить ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие ИТ-продуктов (снизив требование к обязательному внебюджетному софинансированию проектов до 20%, а в отдельных случаях – до 0%), развивать программу льготного кредитования внедрения отечественных решений по ставке для заемщика 1% (банкам-участникам программы до 100% ключевой ставки будет компенсировать Банк России);
- обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счет целевого бюджетного финансирования через создаваемые отраслевые центры компетенций;
- ввести льготное кредитование ИТ-компаний на обеспечение бесперебойной текущей деятельности;
- консолидировать и стимулировать госзаказ, в том числе от госкомпаний, для финансирования новых критически важных разработок (PLM, ERP и др.) с обеспечением возможности его исполнения крупными ИТ-компаниями без проведения конкурсов и аукционов (торгов);
- обеспечить целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub.