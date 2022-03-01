Банки снизили курс продажи доллара в Иркутске до 100 рублей

Банки Иркутска продают наличный доллар в Иркутске по курсу 101-150 рублей. Такой курс продажи в обменниках, по данным SIA.RU, они установили 1 марта на 12 часов ирк.времени. Минимальный курс продажи в Иркутске –101,06 руб. – установил Байкальский банк Сбербанка. По 150,0 рублей доллар продаёт Райффайзенбанк и Дальневосточный банк.

Курс покупки доллара находится на уровне 48,0-93,55 рублей за доллар.

В понедельник Банк России повысил ключевую ставку до 20%, чтобы остановить панику. Кроме того, был подписал указ, в котором ввёл запрет для россиян и российских компаний зачислять валюты на свои счета за рубежом, российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте. Экспортеры должны будут продавать 80% валютной выручки. По мнению экспертов, по сути Россия экстренно ввела новый валютный режим, который напоминает ситуацию осени 1998 года.