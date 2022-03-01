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Альфа-Банк повысил ставки по вкладам до 20% годовых

С 1 марта Альфа-Банк поднимает ставки по Альфа-Вкладу в рублях — сразу до 20% годовых. Минимальная сумма — всего 10 тысяч.

Вклад можно открыть где угодно — в приложении, на сайте и в отделениях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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