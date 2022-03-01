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Альфа-Банк: Читайте важные новости банка в официальном Telegram-канале

Теперь все самые важные новости Альфа-Банка – в официальном Telegram-канале.

В нем можно узнать про новые ставки по вкладам, накопительным счетам и кредитам, про карты, переводы, работу отделений и всю актуальную информацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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