Игорь Кобзев поднялся на 17 позиций в рейтинге губернаторов

С 61 на 44 место.

Обосновывая свою позицию в отношении рейтинга губернаторов, эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» рассматривали политическую и экономическую ситуацию в том или ином регионе, обращали внимание на ковидную повестку, вопросы реализации национальных проектов, рассказали SIA.RU в администрации области.

Говоря о губернаторе Иркутской области, эксперты отметили, что рейтинг доверия главе региона поступательно растет. «Если два года назад, когда Игорь Кобзев был врио губернатора, самыми востребованными его компетенциями считались опыт и организаторские способности в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, поскольку Иркутская область занимала топовые позиции в сводке ЧС, а затем укрепился как хозяйственник, то сейчас продолжается его становление в качестве политика», – приводит экспертное мнение «Национальный рейтинг».

Также особо отмечено, что в 2022 году глава Приангарья избран секретарем Иркутского регионального отделения политической партии «Единая Россия», его кандидатура получила единогласную поддержку, что свидетельствует о единстве местной элиты и признании ею Игоря Кобзева в качестве не только формального, но и неформального лидера.

«Сейчас завершено формирование исполкома регионального отделения партии, обновлён состав политсовета. Игорь Кобзев на всех встречах с населением добросовестно продвигает проекты «Единой России» и подчёркивает свою партийность. Это ломает существующий тренд на умалчивание о принадлежности к партии власти, которого последние годы придерживались многие представители регионального политического истеблишмента. И, необходимо отметить, «эффект Кобзева» получил поддержку среди местной элиты. Сейчас о своем намерении присоединиться к «Единой России» заявили, в том числе, многие мэры и депутаты, ранее принадлежавшие к другим политическим силам», – говорится в сообщении эксперта.