При участии Газпромбанка в Санкт-Петербурге появился офис обслуживания трудовых мигрантов

При поддержке Газпромбанка ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в Санкт-Петербурге открыл офис обслуживания трудовых мигрантов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В церемонии открытия приняли участие Первый Вице-Президент Банка Газпромбанка Роман Панов и и.о. генерального директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Сергей Куликов.

Также в рамках мероприятия состоялось совещание, посвященное развитию отношений между Газпромбанком и ФГУП «Паспортно-визовый сервис», где стороны обсудили как вопросы реализации текущего проекта, так и перспективные направления сотрудничества, которые позволят реализовать задачи, поставленные Президентов Российской Федерации в области усиления и повышения прозрачности контроля в миграционной сфере. Были затронуты вопросы использования интернет-эквайринга и возможность заключения трехсторонних договоров между «ФГУП «ПВС» МВД России, Банком и крупными компаниями, которые широко используют услуги трудовых мигрантов.

С марта 2021 года Газпромбанк и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России совместно реализуют проект «Карта Мигранта» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», основной целью, которого является использование расчетных и цифровых инструментов Газпромбанка для повышения уровня сервиса и прозрачности предоставляемых услуг. Проект предусматривает установку до 200 терминалов в 64 регионах.

«Газпромбанк обладает необходимыми для реализации национальных проектов опытом и компетенциями, и мы рады данному взаимовыгодному сотрудничеству. «Карта мигранта» позволит Банку привлечь новых клиентов, а также станет достоверным и эффективным механизмом контроля привлечения и использования иностранной рабочей силы, законности трудовой деятельности, статуса пребывания иностранных граждан и соблюдения ими налогового законодательства, необходимым инструментом планирования и прогнозирования в сфере миграции», — отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Роман Панов.

«Миграционная политика всегда находится в области повышенного внимания Президента РФ, Правительства РФ и граждан, что накладывает большую ответственность, ведь наша задача не только быть проводником политики государства в области миграции, но и соответствовать высоким критериям качества, предъявляемым к нашей работе со стороны клиентов. Хочется отметить, что партнерство с Газпромбанком позволяет обмениваться накопленными знаниями, компетенциями и передовым опытом в области обслуживания клиентов. Открытие современного офиса ФГБУ «Паспортно-визового сервиса» является ярким тому подтверждением, данный офис задает новые стандарты качества и скорости обслуживания клиентов. Надеюсь, что результаты дальнейшей совместной работы по достоинству оценят наши клиенты», – отметил и.о. генерального директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД Сергей Куликов

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Справочно

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России, www.finmarket.ru/database/rankings/), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

В числе клиентов Газпромбанка – около 5 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.

В России региональная сеть Газпромбанка представлена 20 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 420.

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России является единственным государственным предприятием, основными направлениями деятельности которого являются оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции, а также оказание услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в МВД России и (или) его территориальные органы при получении государственных услуг.