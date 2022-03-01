Райффайзен Банк: в 2021 году траты компаний по корпоративным картам выросли на 68%

В 2021 году траты компаний по корпоративным картам выросли на 68% и составили 3,6 млрд рублей. Основными статьями расходов стали гостиничные услуги, покупка авиабилетов и оплата заправочных станций. В целом в 2022 году будет наблюдаться рост трат по корпоративным картам и на фоне восстановления отдельных секторов экономики он может составить порядка 30%. К такому выводу пришли аналитики Райффайзен Банка, проанализировав клиентский портфель корпоративных карт в 2020 и 2021 годах.

Корпоративная карта предназначена для оплаты расходов, связанных с хозяйственной или основной деятельностью компании, в том числе накладных, представительских, транспортных и командировочных расходов, а также получения наличных денежных средств. По своей сути корпоративная карта представляет собой аналог денежных средств, выданных под отчет.

«2021 год стал для компаний годом восстановления работы, в том числе в регионах. В целом по основным отраслям экономики наблюдался отскок, а в некоторых, например, в ритейле рост составил порядка 15%, что стало отражением восстановительных процессов после карантинных ограничений 2020 года. Представители компаний стали больше передвигаться по стране, решать рабочие вопросы „на местах“, что вызвало значительный рост трат по корпоративным картам», — отметил Михаил Хаджабекян, управляющий директор Райффайзен Банка.

Так, траты на гостиничные услуги в 2021 году выросли более чем в 2 раза на 66% и составили 308 млн рублей (в 2020 году — 185 млн. рублей), траты на покупку авиабилетов выросли на 53% — 152 млн рублей (против 99 млн рублей в 2020 году), траты на услуги заправочных станций выросли на 51,5% — 100 млн рублей (66 млн рублей в 2020 году).

Авиабилеты компании предпочитали покупать в основном у Аэрофлота, на втором месте по покупке транспортных билетов — РЖД, на третьем — авиакомпания S7. Самые популярные заправки — Lukoil, а самый популярный сервис такси — Яндекс.

Географически самыми частыми стали командировки по России — здесь зафиксировано большее число транзакций по корпоративным картам. При этом наблюдается рост среднего чека: 5875 рублей в 2021 году против 5082 рублей в 2020 г.

Примечательно, что в 2020 и 2021 годах наблюдался значительный спрос среди компаний на услуги общепита: по корпоративным картам Райффайзен Банка в 2020 году было потрачено порядка 2,2 млрд рублей.