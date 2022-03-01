Россельхозбанк разъясняет порядок работы с клиентами

Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме. Никаких изменений в порядке взаимодействия с клиентами, а также в работе отделений и сети самообслуживания РСХБ нет.

Условия по кредитным продуктам будут обновлены в ближайшее время. На всей территории России и за рубежом клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами.

Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

Влияние санкций

Санкции со стороны США и ЕС непосредственно против РСХБ не сказываются на деятельности банка, так как с 2014 года банк привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке. Однако РСХБ, являясь системно значимым банком, плотно интегрирован в финансовую систему России, и из-за усиления санкционного давления РСХБ может вносить корректировки в свою работу. Обо всех изменениях мы будем своевременно сообщать на официальных каналах банка: сайте rshb.ru, социальных сетях.

Розничные клиенты

Вклады, накопительные и текущие счета

Вклады, накопительные и текущие счета клиентов в рублях и иностранной валюте обслуживаются на текущих условиях договоров, проценты начисляются своевременно и в полном объеме в соответствии с действующими условиями. Получить средства со вкладов и счетов можно на обычных условиях и в любое время работы отделений банка. Обращаем ваше внимание на необходимость уточнения нужных вам объемов в конкретном отделении банка. РСХБ продолжает принимать вклады физических лиц и в ближайшее время предложит клиентам новые улучшенные ставки.

Валюта

Конверсионные операции проводятся без ограничений и в полном объеме.

Кредиты

Мы продолжаем принимать и обрабатывать заявки на кредиты для физических лиц, в том числе ипотечные. Условия по кредитным продуктам будут обновлены в ближайшее время. В настоящий момент пересматриваются процентные ставки. Мы сделаем все возможное, чтобы предложить нашим клиентам максимально выгодные условия.

Банковские карты

На всей территории России и за рубежом клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами. Карты всех платежных систем, выпущенных РСХБ, сохраняют свою полную функциональность.

Наличные денежные средства

Физическим лицам без дополнительных ограничений доступны операции с наличными рублями. Операции с наличными денежными средствами выполняются в соответствии с обычными правилами банка. Обращаем ваше внимание на необходимость уточнения наличия необходимого вам объема средств в конкретном отделении банка.

Платежи и переводы

В настоящее время в отделениях РСХБ доступны все системы международных переводов, в том числе Western Union.

Ограничение на переводы через Western Union установлено по запросу данной системы переводов и действует только в мобильном приложении. Данный функционал, предположительно, будет доступен в ближайшее время.

Санкции в отношении РСХБ касаются только привлечения ресурсов на международных финансовых рынках и не затрагивают клиентов. Это значит, что мы принимаем и отправляем все платежи. При этом рекомендуем дополнительно уточнять порядок проведения на стороне банка-отправителя/получателя. Со своей стороны РСХБ оказывает консультации о платежах и переводах в адрес различных банков и юрисдикций.

Сроки проведения платежей могут быть увеличены в случае изменения санкционного фона.

Режим работы

РСХБ обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов. Все основные банковские операции по-прежнему можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в Интернет-банке и мобильном приложении. Все операции по платежам, переводам, кредитам и другим продуктам для физических и юридических лиц будут выполняться в обычном режиме, изменений в работе отделений банка и сети самообслуживания, в том числе в приграничных регионах, нет.

Клиентские службы банка перешли на усиленный режим работы, чтобы своевременно реагировать на ваши запросы. Информация о работе банка доступна на официальном сайте РСХБ, в аккаунтах социальных сетей, мобильном приложении и контакт-центре.

Корпоративные клиенты

РСХБ продолжает обслуживать корпоративных клиентов в обычном режиме.

Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы.

Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США.

ВЭД

РСХБ осуществляет обслуживание и финансирование ВЭД в штатном режиме, все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме.

Отсутствуют какие-либо изменения и ограничения в работе Головного офиса и филиальной сети при взаимодействии с клиентами и совершении ВЭД-операций.

РСХБ готов открывать расчетные счета и проводить платежи во всех основных иностранных валютах, осуществлять полноценное обслуживание действующих и новых международных контрактов, проводить конверсионные операции в более 140 валютных парах в режиме онлайн на платформе РСХБ-Дилинг 2.0, совершать полный спектр операций международного торгового финансирования и государственной поддержки экспорта.

Все банковские операции ВЭД можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания - в мобильном приложении и Интернет-банке.

Брокерская деятельность