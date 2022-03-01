Иркутян ждет длинная рабочая неделя

Согласно производственному календарю, 5 марта, суббота, будет являться рабочий, то есть нас ждет 6-дневная рабочая неделя, сообщают в службе исследований hh.ru.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная 6-дневная рабочая неделя с 28 февраля по 05 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на 1 час меньше). Шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. Зато потом нас ждут 3 дня отдыха с 6 по 8 марта в честь международного женского дня», – рассказывает Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Несмотря на сокращение рабочего дня 5 марта, работник получит ровно туже сумму, как если бы он работал 8 часов. Если в праздники сотрудник должен выйти на работу, то на работе должны заплатить в двойном размере или предоставить отгул. Важно помнить, что праздничные дни не включаются в календарные дни отпуска.

Отметим, что в этом году чаще всего работодатели Иркутской области предлагают трудоустройство на полный рабочий день – такой график указан в 63% вакансий. Вахту предлагают 19% вакансий, сменный график – 10%, гибкий график – 4%, а удаленную занятость – 3%.