В Иркутске 5 марта откроется образовательный проект «Академия ИНК» для школьников

ИНК и ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» запускают образовательный проект «Академия ИНК» для учеников 7-11 классов. Обучение школьников ­– бесплатное, сообщили SIA.RU в компании.

Цель проекта – подготовка к успешному поступлению на профильные специальности. В Академии планируется обучить более 600 школьников Иркутска и Иркутского района. Основными станут интерактивные занятия по химии, физике и математике с преподавателями ИГУ. Специалисты ИНК организуют изучение профильных предметов. Обучение будет проходить в офлайн- и онлайн-формате с 5 марта по 31 мая 2022 года.

Также частью образовательной программы станут мероприятия от партнеров проекта: Российское общество «Знание», АНО «Россия – страна возможностей», Студенческое научное общество ИГУ, Эко-сообщество ИГУ и др.

Торжественное открытие Академии ИНК состоится 5 марта в 14:00 в Актовом зале Научной Библиотеки им. Распутина (ул. Лермонтова 124, ауд. 501). Организаторы расскажут о проекте и будущих возможностях для школьников. Гостей мероприятия ждёт познавательное научное шоу, также состоятся первые открытые лекции для всех желающих.

Для участия в церемонии открытия потребуется предварительная регистрация на сайте проекта. Количество мест ограничено. Также желающие смогут присоединиться к прямой трансляции в Instagram-аккаунте Академии @ink_academia.

Напомним, ИНК с 2018 года реализует программу «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на профильные специальности. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов с последующим трудоустройством. В программу приглашены не только вузы и ссузы региона, но и других городов России.