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2 155 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 247 212.

В медучреждениях остаются  – 3 325, выздоровело – 6 302, умерло 17 пациентов с коронавирусом.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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