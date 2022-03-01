О снижении заболеваемости речи не идёт

Медики Центров помощи и спасения, построенных по инициативе Олега Дерипаски в Сибири и на Урале, продолжают борьбу с пятой волной коронавируса. Наряду с новым штаммом «омикрон» бушует и уже всем известный «дельта». Реанимации в регионах заполнены, и всё чаще на больничных койках оказываются дети. Подробнее о ситуации расскажем в нашей постоянной рубрике «Территория спасения», сообщает Братская студия телевидения.

Сегодня у Владимира долгожданная выписка. Мужчина провёл в палате Медцентра помощи и спасения неделю. Говорит, теперь чувствует себя лучше, хотя лёгкий кашель ещё остался. В стационар он поступил с высокой температурой, под сорок, держалась больше суток. Владимир признаётся: не думал, что спустя два года после начала пандемии коронавирус его настигнет, да ещё и новый штамм «омикрон». Мужчина уверен, что так быстро выкарабкался только благодаря медикам.

«Не знаю, когда они вообще ходят в «зелёную» зону и ходят ли вообще. Постоянно смотришь: врачи, санитары, медсёстры – все они в «красной зоне», бегают по боксам. Тяжело, не знаю, как они выдерживают. Молодцы!», – Владимир, пациент Медцентра помощи и спасения, Ачинск.

Слова благодарности врачам не устаёт повторять и Наталья. На лечении она уже три недели – случай оказался тяжёлым, почти 90% поражения лёгких. Болезнь подкосила женщину буквально за пару дней.

«Температура сначала 37, потом нет, потом 38, потом нет температуры. Пошла, сделала тест. Показал, что ковид. И через два дня я была в реанимации. 90% поражения лёгких за два дня, представляете? Я сознание потеряла. Если бы мне рассказали, что такое бывает. Очнулась я ровно через неделю. Мне рассказали, что тут со мной было, я даже не помню себя», – Наталья, пациентка Медцентра помощи и спасения, Братск.

По словам специалистов, на сегодняшний день в стационарах и реанимациях свободных коек нет. Ещё в 2020 году инициатор строительства Медцентров помощи и спасения Олег Дерипаска предвидел масштабы распространения коронавируса. И вот уже третий год поток пациентов не прекращается, причём теперь среди них не только взрослые, но и дети. С распространением «омикрона» несовершеннолетние и беременные попали в группу риска. Штамм «дельта» тоже никуда не делся. Усугубляет ситуацию самолечение.

«Когда начинаешь анамнез собирать, выясняется, что многие дома болеют долго – до недели, до десяти дней. Старики же у нас какие – до последнего терпят. Потом поступают, у них уже КТ3, КТ4. На этой неделе было несколько таких случаев. Если бы пораньше обратились, то, может, полегче было бы. И мало привитых», – Светлана Бабенко, заведующая Медцентром помощи и спасения, Саяногорск.

Специалисты настаивают на соблюдении мер предосторожности. Они остаются прежними: социальная дистанция, защитные маски, по возможности избегать многолюдных мест, пройти вакцинацию. Врачи уверены, что прививка способна уберечь нас от тяжёлых последствий болезни.