Иркутская область заняла первое место по строительству среди регионов Сибири

По величине зарплат Приангарье на втором месте.

По темпам промышленного производства в 2021 году область занимает 8 место. А в строительстве по основным показателям Приангарье на 1-м месте. Годовой ввод жилья в расчете на 1000 жителей составил 506,9 кв. м (4 место), сообщает Иркутскстат.

Лидирующие позиции занимает Иркутская область и по динамике развития потребительского рынка. Однако душевой объем розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению обеспечивают только 4-е, 7 и 6 место соответственно.

По среднему размеру пенсий Приангарье уступает Томской области и Красноярскому краю, по заработной плате – только Красноярскому краю.

При этом в Иркутской области довольно высокие цены. Прожиточный минимум оценивается в 13413 рублей – 9 место в рейтинге, при отсчете с минимального значения (самый высокий показатель в Красноярском крае). Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2021 года в расчете на месяц составила 5556 рублей. Дороже этот стандартный набор в Хакасии и Красноярском крае.

По уровню инфляции Иркутская область на 4 позиции (отсчет, как и по другим негативным показателям, – с минимального значения). За это время цены выросли на 8,9%. Самое низкое значение показателя – в Томской области (рост на 7,5%), максимальная инфляция – в Хакасии и Алтайском крае (10,2%).

Показатель зарегистрированной безработицы – 5,2% от численности рабочей силы (5-е место в СФО). Самый низкий уровень – в Красноярском крае (3,4%), максимальный – в Тыве (11,3%).