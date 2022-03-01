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ВТБ продолжает обслуживание карт иностранных платежных систем в России

Решение иностранных платежных систем никак не отразится на обслуживании клиентов ВТБ на территории России, рассказали SIA.RU в банке.

Все транзакции внутри страны обрабатываются со стороны НСПК, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по пластиковым картам в любых торговых точках. Всем клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате или воспользоваться картами другого банка.

Пользователям, которые привыкли совершать операции в торговых точках с помощью PAY-сервисов, мы рекомендуем использовать пластиковые карты ВТБ. Владельцам смартфонов на базе Android также доступен сервис бесконтактных платежей Mir Pay.

При оплате товаров и услуг в интернет-магазинах при вводе реквизитов карты все транзакции также проходят без ограничений, за исключением операций в адрес иностранных торговых точек.

ВТБ продолжает свою работу в штатном режиме. Отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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