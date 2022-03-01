Роспотребнадзор рекомендовал отменить все антиковидные ограничения, кроме ношения масок

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по борьбе с коронавирусом на фоне снижения числа заболевших. Ведомство рекомендовало отменить все ограничения, за исключением соблюдения масочного режима в помещениях и усиления дезинфекции. Так, в частности, отменены нормы по заполняемости общепита, концертных залов, музеев, кинотеатров и театров, сообщает ТАСС.

Такое решение приняли с учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов.

– Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции, – говорится в официальном сообщении.