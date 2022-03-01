«Паники нет, цены на новостройки не меняем». Екатерина Прядко, «Грандстрой», – о ситуации на рынке

Сейчас какие-то панические настроения мы наблюдаем у очень небольшого количества граждан, которые изучают предложение, прокомментировала для SIA.RU ситуацию на рынке жилья генеральный директор компании «Грандстрой» Екатерина Прядко .

– Пока не видим, чтобы продажи росли – для этого нужно время. Есть отдельные обращения от желающих вложить свои накопления, но каких-то значительных изменений, исходя из которых можно делать долгосрочные выводы, нет. Поэтому цены на свои объекты мы не меняем, наблюдаем за рынком, – отметила Екатерина Прядко.

Что касается цен на стройматериалы, по её словам, компания каждый день с поставщиками мониторит рынок. Пока цены не меняются в критическую сторону. Но в целом, компания готова рассматривать замену части импортных материалов на отечественные.

Она отметила, что у компании нет крупных обязательств по кредитам. Компания чувствует себя надёжно и спокойно.

– Кроме того, у нас есть в продаже готовые квартиры в сданных домах. Будем смотреть на развитие событий и принимать решения поступательно, пока продолжаем спокойно работать, – резюмировала она.



Ранее стало известно, что правительство в ближайшее время представит антикризисный план по поддержке строительной отрасли на фоне антироссийских санкций и роста ключевой ставки до 20%. Об этом заявил сегодня, 1 марта, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он рассказал, что российские власти ставят своей целью не останавливать стройку, как и в пандемию.