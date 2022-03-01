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Хуснуллин: Мы не допустим обвала рынка жилья

Правительство в ближайшее время представит антикризисный план по поддержке строительной отрасли, заявил сегодня, 1 марта, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Меры разрабатываются на фоне повышения ключевой ставки до 20% на фоне западных санкций, сообщают  «РИА Новости»

Марат Хуснуллин выступил на пленарном заседании Российской строительной недели. Он рассказал, что российские власти ставят своей целью не останавливать стройку, как и в пандемию.

– Стройка – это инерционный процесс. Ее сложно перезапустить в случае остановки, поэтому важно продолжать работу,– подчеркнул вице-премьер.

По его словам, российским застройщикам необходимо обратить внимание на азиатский рынок, потому что из-за санкций пока «мы из Европы ничего получать не будем».

– В ближайшие дни нами будет утвержден антикризисный план, который не должен допустить обвала рынка жилья. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов, – рассказал господин Хуснуллин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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