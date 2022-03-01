«Сильвер Молл» в Иркутске открылся 1 марта

Но лишь частично, некоторые нарушения все еще устраняют.

«На 2 и 3 этаже торгового комплекса теперь нет павильонов-островков, увы, они нарушают правила безопасности. В целом, остаются не устраненными 7 нарушений. Но они не мешают частично открыть «Сильвер Молл» для посетителей», – сообщил уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин.

Напомним, «Сильвер Молл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось. Чтобы урегулировать ситуацию, в нее вмешался уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин, который предложил сторонам провести переговоры и найти способ возобновить деятельность центра.