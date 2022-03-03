«Не стоит паниковать», – Александр Сафронов, УКС города Иркутска

По мнению Александра Сафронова, и.о.генерального директора АО «УКС города Иркутска», на фоне сложившейся ситуации активный спрос на недвижимость сейчас будут формировать покупатели с «живыми» деньгами.

– Уже сейчас к нам обращаются клиенты, у которых первоочередная задача – как можно скорее вложиться в недвижимость и сохранить сбережения. С другой стороны, потенциальные покупатели, которые планировали приобрести квартиры в ипотеку в ближайшем будущем, очевидно, возьмут «паузу» из-за быстрого роста ставок. Таким образом, спрос на недвижимость с использованием ипотечного кредитования резко упадёт, – дал комментарий порталу SIA.RU Александр.

– Мы ожидаем рост стоимости материалов, что в итоге скажется на конечной цене объектов недвижимости. Безусловно, сложившаяся ситуация повлияет и на выполнение обязательств компаний подрядными и субподрядными организациями. Тем не менее, не стоит паниковать. Подобные ситуации на строительном рынке уже были, и, судя по существующей практике, могу отметить: кризисные ситуации заставляют сконцентрироваться на главных задачах, находить нестандартные решения, и, как итог - мы выходим на новый, качественный уровень.

Да, уже можно говорить о том, что некоторые застройщики начали пересмотр цен. В свою очередь, АО «УКС города Иркутска» дает возможность клиентам приобрести недвижимость на выгодных условиях, например, сейчас мы реализуем коммерческие помещения по сниженной стоимости.

В любом случае, заявил Александр, если сейчас есть накопления, одобренная ипотека в банке, и взвешенное решение о приобретении недвижимости, то лучше сделать это в самое ближайшее время.