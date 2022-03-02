«То, что сейчас сократится поток покупателей, это очевидно», – АН Тысячелетие

Сделки в основном будут происходить за наличный расчёт, что, по моим предположениям, может повлечь снижение цен на недвижимость, прокомментировала для SIA.RU ситуацию на рынке жилья Юлия Винникова, ведущий специалист по операциям с недвижимостью АН «Тысячелетие»

– На рынке недвижимости сейчас наблюдается некоторая растерянность, в которой пребывают и продавцы и покупатели, – поделилась мнением с порталом SIA.RU ведущий специалист по операциям с недвижимостью АН «Тысячелетие» Юлия Винникова. – Все изменения, связанные с ключевой ставкой и ипотекой произошли буквально в считанные дни, если не сказать часы. Изменения затронули и тех клиентов, кто получил одобрение, но не успел выйти на сделку, и тех, кто подал документы на рассмотрение.

То, что сейчас сократится поток покупателей, это очевидно. Во-первых, многие откажутся от того, чтобы оформлять ипотеку под 19-19,5%, во-вторых, многих желающих скорей всего не одобрят сами банки, т.к. финансовая нагрузка при таких ставках, конечно, будет очень большая. Неизменными остались ставки только по ипотеке с господдержкой и по семейной ипотеке.

Логично предположить, что сделки в основном будут происходить за наличный расчёт, что, по моим предположениям, может повлечь снижение цен на недвижимость. Но всё уж очень быстро все меняется. Некоторые застройщики приостановили продажу.

Соответственно, делать прогнозы не берусь. Остается надеяться, что ситуация вернется в прежнее русло в обозримом будущем.