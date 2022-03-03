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«В недвижимости ничего не дешевело в последнее время»,– Евгений Савченко Зет-Хаус

Всё будет только дороже, прокомментировал для SIA.RU ситуацию на рынке жилья Евгений Савченко, генеральный директор компании-застройщика «Зет-Хаус» смарт-комплекса ZENITH:

Комментируя для портала SIA.RU текущую ситуацию со спросом на иркутском рынке недвижимости, Евгений Савченко отметил, что спрос на объект компании – ЖК «Зенит» очень высокий.

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– Люди стремятся не  просто вложить деньги, но успеть инвестировать их максимально безопасно. Сейчас многие понимают, что нужно выбирать жилые комплексы с высокой степенью готовности и качественные по потребительским свойствам. Ажиотаж закончится, а квартира, как вложение, должна оставаться ликвидной.

Покупка квартиры – хорошее решение для тех, кто пытается в текущей ситуации сохранить деньги. К тому же недвижимость не привязана к долларовому эквиваленту –если есть свободные деньги, то нужно покупать квартиру. 

Обстановка сейчас очень нестабильная, а в недвижимости ничего не дешевело за последние годы. Всё будет только дороже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
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