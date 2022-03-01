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Рубль будет укрепляться до открытия торгов на рынке акций – прогноз эксперта

До открытия бирж и возобновления торгов на рынке акций рубль будет укрепляться по отношению к доллару, а потом возможна обратная реакция, считает Сергей Малых, партнёр компании  ”Атон”  в Иркутске. Торги на рынке акций не проводятся уже два дня, ЦБ их закрыл, чтобы избежать обвала и паники.

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– Что касается валютного рынка и ситуации с долларом, мы видим жесткие действия, которые предпринял ЦБ. Это всё ведет к укреплению рубля, это и повышение ключевой ставки до 20%, и продажа экспортной выручки до 80%, и импорт по сути сейчас встал, пока он не возобновится, спроса на доллар по факту не будет. Поэтому на текущий момент больше шансов на укрепление рубля. А вот по мере того, как откроются торги на российском рынке акций, может наблюдаться обратная реакция. Возможна продажа бумаг и переход в доллар, – отмечает эксперт.

Сергей Малых полностью поддерживает решение ЦБ по закрытию торгов на рынке акций, это спасло от паники.

– Я считаю совершенно правильно, что биржи закрыли, это сбило пену. При открытии я не жду сильных рывков вниз, а дальнейшее движение будет больше зависеть от геополитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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