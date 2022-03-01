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Хоккейный матч на Байкале с участием звёзд отменили

Запланированный на 8 марта хоккейный матч с участием Вячеслава Фетисова и других легендарных хоккеистов – отменен. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

–  На льду Байкала в поселке Большое Голоустное из-за теплой погоды ухудшилась ледовая обстановка. Рисковать жизнью игроков и зрителей мы не можем, – подчеркнул глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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