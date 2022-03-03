2022: «интригующий сценарий» от Сергея Макшанова

Строить планы даже на год вперед в условиях полной неопределенности – это задача «со звездочкой», что уж говорить о решениях стратегических. Но, как считает Сергей Макшанов, известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», жить будущим – полезно, особенно бизнесу. 19 февраля эксперт провел в Иркутске традиционные «Базовые стратегии», а накануне мероприятия поделился своими наблюдениями и прогнозами с Газетой Дело. Мы записали ключевые цитаты.

Сергей Макшанов, известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Фото: Андрей Фёдоров

Об инфляции

Официальная инфляция в России составила в 2021 году 8,39%. Думаю, это щадящие цифры: реальная – не меньше 10%, а продовольственная – минимум 15%.

Проблема в том, что в России инфляция – это рост и цен, и затрат. Большинство производителей не могут выпустить продукцию, опираясь только на отечественные комплектующие, мы очень много всего завозим из-за рубежа.

Мы отстаем в новой экономике – надо обгонять. Задача каждой компании в 2022 году – расти больше, чем скорректированная инфляция, то есть выше 10%.

О росте в 2021

Рост реального российского ВВП на 2,8% в 2021 году – это «отскок дохлой кошки». В долларовом выражении он снизился на 2,5% к 2019 году.

Что является позитивным, на мой взгляд, так это увеличение числа предприятий высокого передела. В 2021 году открылось больше 150 новых заводов, такого не было никогда. На их продукции в том числе основан рост несырьевого экспорта. В прошлом году он прибавил 45%. Это здорово, и здесь очень большой потенциал.

О внутреннем потреблении

Нам нужно наращивать потребление внутри страны. Структура нужна следующая: 60% – внутреннее потребление, остальное – внешняя торговля, но сгенерированная за счет высоких переделов. Это сильно стабилизирует экономический рост. Но домохозяйствам трудно потреблять больше, потому что реальные доходы растут ниже инфляции. Второй момент – рост тарифов, например, по ЖКХ.

Сергей Макшанов, известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Фото: Андрей Фёдоров

О логистических разрывах

Проблема разрывов различных цепочек, дефицита будет решена, бесспорно. Вопрос в скорости. Еще не все «прилетело»: в 2022 долетят и новые разрывы. Например, в Европе сейчас закрыто несколько крупных заводов: газ такой дорогой, что по такой цене нет смысла что-то делать…

Самые же большие недопоставки на сегодня – это все, что касается автомобилей, техники, электроники. Дефицит комплектующих большой. И быстро преодолеть это не получится, потому что потребность растет на 16% в год, а мощности – на 6%. Года четыре мы будем из этого выходить.

О ритейле и регионах

Продуктовый ритейл в 2021 году, безусловно, не проиграл. Потребность в продовольствии – это ежедневная возобновляемая потребность. В этом сила ритейла. Но, конечно, в разных регионах экономическая ситуация и картина потребления разная: Россия – гигантская страна. В Иркутской области – депопуляция, а в Тюменской, например, наоборот, естественный прирост населения. Значит, там растут и доходы, и инвестиции.

Сергей Макшанов, известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Фото: Андрей Фёдоров

О потенциале Иркутской области

Приангарье – безусловно, недоинвестированный регион. Мы так обрадовались, что наконец-то аэропорт в 2028 году откроется – да его 10 лет назад надо было открывать, а лучше – 20! Так и с лесопереработкой – надо было раньше что-то делать, не возить кругляк. Можно похвалить «Фармасинтез» – им удалось создать продукт с высокой добавленной стоимостью. Но куда он пошел? В Тюмень. Сейчас в Иркутской области идет рост обрабатывающей промышленности, но понятно, что нужны другие инвестиции. А самый большой магнит – это, конечно, рекреационные возможности. Но и это колоссальные капитальные вложения, бизнесу не осилить. Здесь нужна большая госпрограмма, строительство дорожной сети и прочее.

О новых путях для ритейла

Продовольственная розница должна очень активно работать с производителями, особенно с локальными – в этом случае она получает каскад позитива. «Слата», например, уже это делает, «возится» с местными фермерами. Так и надо – по-родительски, как с дочками. Но «Слате» надо идти дальше – вкладывать много денег, поддерживать развитие производителей, чтобы они совершенствовали свои технологии, мощности. Сами мелкие производители взять кредит и быстро развиваться не могут. «Слата» же как большой игрок обладает другими возможностями и может ускорить этот процесс. В этом случае выигрывают все.

Да, это долго и непросто. Но «приказа верить в чудеса не поступало». На перепродаже мировых брендов – условно, на Procter&Gamble – много не заработаешь. Если не развивать локального производителя – будешь платить за логистику, за качество, за свежесть, за кошельки, которые есть у людей. Понятно, что это не переключается одним щелчком. Но у «Слаты» есть такая макрорегиональная роль, и она ее с каждым годом выполняет все лучше и лучше.

Фото: Андрей Фёдоров

О маркетплейсах

Очень полезно жить будущим, тем более, что настоящего, как гласит квантовая физика, не существует. Но люди, обыватели, будущим не живут, их целевой горизонт – хорошо если дотягивает до отпуска. Сегодня бал правят маркетплейсы и компании быстрой доставки.

Поэтому, достигнув определенного объема, вменяемым ритейлерам нужно энергично развивать местных товаропроизводителей, нарабатывать экспертизу, затем разрабатывать собственную торговую марку (СТМ) на основе местных продуктов – они качественные, экологичные, производятся рядом – и выводить их на маркетплейсы, включая те, что работают за рубежом. Из тех, кто действует на территории России, максимальными экспортными возможностями обладают AliExpress и Wildberries. Так ограничения по региону и доле снимается – можно работать со всеми.

Сергей Макшанов, известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Фото: Андрей Фёдоров

О дискаунтерах

Формат дискаунтера – это то, что делают все. И для покупателей уже очевидно: то, что продается в дискаунтерах, – нормальный товар. В таких магазинах должны быть доступные по ценам, но хорошие продукты и должны быть продукты низкопремиального и премиального сегмента.

То, что «Слата» развивается как мультиформатный игрок, – совершенно оправданно. Здесь есть смысл включить еще два рычага – завод по производству новых продуктов и выход на российские и международные маркетплейсы.

О торговых центрах

Торговые центры не вымрут, но подвергнутся жесткому отбору. ТЦ, которые находятся на местах транзитного или комплексного трафика, останутся и будут жить. Те же, что работают там, где трафика нет, пройдут реконцепцию: начнут открывать гастрономические коворкинги, склады.

О прогнозах на 2022 год

Сценарий – более интригующий, чем в 2020-м и 2021-м. В 2020-м была только пандемия, в 2021-м начали рваться логистические цепочки. А сейчас у нас – живописный геополитический кризис на грани военной опасности и мировой энергетический кризис. При этом и логистические разрывы продолжаются, и «чума» никуда не ушла. Из других проблем – усиливающийся кадровый голод. Он охватил всех, это проблема глобальная. В некоторых отраслях доходит уже до паралича.

Ключевые возможности – это, безусловно, «цифра» во всех видах: программное обеспечение, сервисы. Это все, что касается высокопередельного производства. Это все, что позволяет быть более ориентированными на будущее, создавать новые категории сервиса. Это разворот ориентации бизнеса на клиента: нужно брать курс на эмоциональную составляющую.

Очень большой потенциал и в партнерских отношениях. Хороший пример в Сибири – создание «Восточного союза», объединение ключевых ритейлеров. Мы отдаем себе отчет, насколько это сложно. Но проект состоялся, и у него гигантский потенциал.

Группа компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» разрабатывает стратегии развития для собственников бизнеса, а также занимается бизнес обучением руководителей и менеджеров компаний. «Институт Тренинга – АРБ Про» проводит также открытые программы «Стратегическое управление в условиях изменений».

Организатор мероприятий в Иркутске – «Байкальский Центр Тренинга».