ЦИАН: Решение ЦБ привело к ажиотажному спросу на новостройки и вторичное жилье

После повышения ставки ЦБ до 20%, 28 февраля на рынке жилья был зафиксирован резкий рост спроса: за день количество просмотров объявлений увеличилось в 1,5-2 раза. Ставки по ипотеке достигли заградительного уровня, поэтому вчерашний всплеск спроса – это или покупатели с “живыми” деньгами или те, кто получил одобрение кредита до 20-х чисел февраля, отмечают аналитики ЦИАН.

Виктория Ковтун, руководитель Циан.Новостройки:

«Мы видим ажиотажный спрос, связанный с последними политическими и экономическими событиям. В данный момент выделяем две причины для повышенного спроса: многие потенциальные покупатели стремятся купить и выбрать объект по ранее предодобренной ипотеке по меньшей ставке, а также успеть оформить ипотеку в тех банках, которые еще не успели изменить ипотечные программы. Часть же людей ищут тихую гавань для денег, которые массово снимали с конца прошлой недели с банковских счетов. А недвижимость всегда считалась надежным средством для сохранения капитала. Сейчас особенно востребованы высоколиквидные объекты: студии и однокомнатные квартиры».

Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика:

«На первичке в ближайшее время вероятен рост средних цен. Он связан с попытками застройщиков заработать на ажиотажном спросе в дни неопределенности, с удорожанием строительных материалов из-за логистических проблем, с тем, что в первую очередь будут разбирать лоты с менее высокими ценами. На вторичке многие продавцы сейчас находятся в растерянности, там цены почти не меняются».