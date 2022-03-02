Росавиация продлила до 8 марта временное закрытие 11 аэропортов

Все они находятся на южных направлениях, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Напомним, это аэропорты:

Анапы,

Белгорода,

Брянска,

Воронежа,

Геленджика,

Краснодара,

Курска,

Липецка,

Ростова-на-Дону,

Симферополя,

Элисты.

Вместе с тем вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Все отели и санатории подтверждают бронирование и продолжают принимать гостей.

Чтобы доехать до места отдыха, можно воспользоваться ближайшими работающими аэропортами. Это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Далее из этих аэропортов к месту отдыха можно отправиться наземным транспортом.

Также РЖД запустили дополнительные поезда в достаточном количестве. Билеты находятся в свободном доступе, их можно приобрести на сайте РЖД или через официальное мобильное приложение перевозчика, а также в кассах.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию Ростуризма и ОНФ 8 800 200 34 11, она работает каждый день с 08:00 до 20:00 по Москве, звонок бесплатный.