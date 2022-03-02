Росавиация продлила до 8 марта временное закрытие 11 аэропортов

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Все они находятся на южных направлениях, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Напомним, это аэропорты:
- Анапы,
- Белгорода,
- Брянска,
- Воронежа,
- Геленджика,
- Краснодара,
- Курска,
- Липецка,
- Ростова-на-Дону,
- Симферополя,
- Элисты.
Вместе с тем вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Все отели и санатории подтверждают бронирование и продолжают принимать гостей.
Чтобы доехать до места отдыха, можно воспользоваться ближайшими работающими аэропортами. Это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Далее из этих аэропортов к месту отдыха можно отправиться наземным транспортом.
Также РЖД запустили дополнительные поезда в достаточном количестве. Билеты находятся в свободном доступе, их можно приобрести на сайте РЖД или через официальное мобильное приложение перевозчика, а также в кассах.
По всем вопросам можно обратиться на горячую линию Ростуризма и ОНФ 8 800 200 34 11, она работает каждый день с 08:00 до 20:00 по Москве, звонок бесплатный.