Новости

Росавиация продлила до 8 марта временное закрытие 11 аэропортов

Читайте также:

ВТБ и Сбербанк повысили ставки по потребительским кредитам
1 марта 2022
Айтишникам предлагают дать отсрочку от армии и льготную ипотеку
1 марта 2022

Все они находятся на южных направлениях, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Напомним, это аэропорты:

  • Анапы,
  • Белгорода,
  • Брянска,
  • Воронежа,
  • Геленджика,
  • Краснодара,
  • Курска,
  • Липецка,
  • Ростова-на-Дону,
  • Симферополя,
  • Элисты.

Вместе с тем вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Все отели и санатории подтверждают бронирование и продолжают принимать гостей.

Чтобы доехать до места отдыха, можно воспользоваться ближайшими работающими аэропортами. Это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Далее из этих аэропортов к месту отдыха можно отправиться наземным транспортом.

Также РЖД запустили дополнительные поезда в достаточном количестве. Билеты находятся в свободном доступе, их можно приобрести на сайте РЖД или через официальное мобильное приложение перевозчика, а также в кассах.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию Ростуризма и ОНФ 8 800 200 34 11, она работает каждый день с 08:00 до 20:00 по Москве, звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Военная операция в Донбассе 2022 Украина, Россия, НАТО #Украина #Донецк, последние новости":
Все материалы сюжета (104)


Реклама на сайте

Военная операция в Донбассе 2022 Украина, Россия, НАТО #Украина #Донецк, последние новости
Путин запретил резидентам переводить валюту на иностранные счета
Mastercard заблокировала доступ к платежной сети нескольким финансовым организациям РФ
Визит ЮНЕСКО в Иркутскую область отменен
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании