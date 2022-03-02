Путин ввёл запрет на вывоз валюты из страны на сумму более $10 тыс.

Президент Владимир Путин ввёл запрет на вывоз из России со 2 марта валюты, превышающей $10 тыс. Указ об этом подписан 1 марта.

– Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза, – говорится в указе.

Со 2 марта также устанавливается особый порядок осуществления резидентами России следующих сделок с иностранными гражданами «недружественных стран»: операции по предоставлению кредитов и займов в рублях и операции, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество.