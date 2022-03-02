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Думский комитет предлагает увеличить сумму страхования вкладов до 3 млн руб.

Комитет Госдумы по финансовому рынку будет предлагать Банку России и правительству увеличить сумму страхования вкладов с 1,4 млн до 3 млн руб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение главы думского комитета Анатолия Аксакова.

– Я сторонник этого. Я думаю, что можно было бы увеличить до 3 млн, а, может быть, даже и больше, сумму, которая подпадает под систему защиты страхования вкладов. Будем предлагать, а там посмотрим, как Дума, правительство и ЦБ с этим согласятся или нет, – подчеркнул Аксаков в ходе интервью в эфире «Дума.ТВ».

Страховое возмещение по банковским вкладам в настоящее время составляет 1,4 млн руб., по счетам эскроу и средствам фонда капитального ремонта многоквартирных домов — 10 млн руб., а при наличии особых обстоятельств (получение наследства, выплаты в качестве возмещения ущерба) возмещение может быть повышено до 100% от этой суммы, но не более 10 млн руб.

Кроме того, застрахованы вклады ИП и малых предприятий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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