Думский комитет предлагает увеличить сумму страхования вкладов до 3 млн руб.

Комитет Госдумы по финансовому рынку будет предлагать Банку России и правительству увеличить сумму страхования вкладов с 1,4 млн до 3 млн руб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение главы думского комитета Анатолия Аксакова.



– Я сторонник этого. Я думаю, что можно было бы увеличить до 3 млн, а, может быть, даже и больше, сумму, которая подпадает под систему защиты страхования вкладов. Будем предлагать, а там посмотрим, как Дума, правительство и ЦБ с этим согласятся или нет, – подчеркнул Аксаков в ходе интервью в эфире «Дума.ТВ».



Страховое возмещение по банковским вкладам в настоящее время составляет 1,4 млн руб., по счетам эскроу и средствам фонда капитального ремонта многоквартирных домов — 10 млн руб., а при наличии особых обстоятельств (получение наследства, выплаты в качестве возмещения ущерба) возмещение может быть повышено до 100% от этой суммы, но не более 10 млн руб.

Кроме того, застрахованы вклады ИП и малых предприятий.